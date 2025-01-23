Киз отыграла матчбол у Швентек и впервые с 2017-го вышла в финал «Большого шлема»

Мэдисон Киз отыграла матчбол и впервые вышла в финал Australian Open.

В полуфинале она победила Игу Швентек – 5:7, 6:1, 7:6(10-8).

Киз, которая перед Australian Open взяла титул в Аделаиде, выиграла 11-й матч подряд.

Для Киз это вторая победа над соперницей из топ-2 (при 13 поражениях). В 2022-м в Цинциннати она обыграла Швентек, которая тогда лидировала в рейтинге.

Американка второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Первый был на US Open-2017, где она уступила Слоун Стивенс .

Киз занимает восьмое место в живом рейтинге WTA . Если она выиграет турнир, то станет седьмой.

В субботу Киз поборется с Ариной Соболенко , которой уступает в личных встречах 1:4.