Киз отыграла матчбол у Швентек и впервые с 2017-го вышла в финал «Большого шлема»
Мэдисон Киз отыграла матчбол и впервые вышла в финал Australian Open.
В полуфинале она победила Игу Швентек – 5:7, 6:1, 7:6(10-8).
Киз, которая перед Australian Open взяла титул в Аделаиде, выиграла 11-й матч подряд.
Для Киз это вторая победа над соперницей из топ-2 (при 13 поражениях). В 2022-м в Цинциннати она обыграла Швентек, которая тогда лидировала в рейтинге.
Американка второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Первый был на US Open-2017, где она уступила Слоун Стивенс.
Киз занимает восьмое место в живом рейтинге WTA. Если она выиграет турнир, то станет седьмой.
В субботу Киз поборется с Ариной Соболенко, которой уступает в личных встречах 1:4.
Опубликовала: Любовь Энина
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