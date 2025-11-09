Алькарас о Синнере: «У нас очень хорошие отношения вне корта. Здорово, что можно поговорить с ним о жизни»

Алькарас о Синнере: у нас очень хорошие отношения вне корта.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал противостояние со второй ракеткой мира Янником Синнером.

«У нас очень хорошие отношения вне корта. Он очень приятный человек с хорошим окружением, так что здорово, что можно поговорить с ним о жизни, а не только о теннисе.

Может быть, для людей это станет сюрпризом, потому что когда они думают о нашем противостоянии, то вспоминают, как мы сражаемся за важные вещи, за первую строчку рейтинга. Они считают, что мы должны ненавидеть друг друга.

Но, думаю, это неправда. Когда мы выходим на корт, у нас есть свои цели. Мы хотим показать максимум, чтобы выиграть матч, но после того, как мы пожали руки, мы становимся теми же людьми. Мне кажется, это очень здоровое противостояние и оно отлично влияет на спорт».