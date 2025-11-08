Рыбакина о финале итогового турнира: «В каких-то моментах мне повезло чуть больше, но это теннис»
Рыбакина – Соболенко: «Надеюсь, мы еще не раз сыграем в финалах».
Шестая ракетка мира Елена Рыбакина выступила с чемпионской речью на итоговом турнире. В финале она обыграла Арину Соболенко 6:3, 7:6(0).
«Хочу поздравить Арину с тем, что она второй год подряд завершает сезон первой ракеткой мира. Это невероятное достижение, просто потрясающее. Поздравляю тебя и всю твою команду.
Сегодня была настоящая битва. В каких-то моментах мне повезло чуть больше, но это теннис. Надеюсь, мы еще не раз сыграем в финалах и на больших турнирах вместе», – сказала Рыбакина на церемонии награждения.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости