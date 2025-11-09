Шрайвер о Рыбакиной: «Представьте: выигрываешь за один турнир $5,2 млн, а потом наезжаешь на главу WTA, потому что та попыталась повысить безопасность»

Шрайвер раскритиковала поведение Рыбакиной на итоговом турнире.

Пэм Шрайвер раскритиковала поведение Елены Рыбакиной во время церемонии награждения итогового турнира. Ранее казахстанка, выигравшая титул и заработавшая за турнир рекордные 5,2 миллиона долларов, отказалась фотографироваться с главой WTA Поршей Арчер.

На пресс-конференции она отказалась озвучивать причину, но затем заявила: «У нас была возможность поговорить, но в итоге этого так и не произошло, поэтому каждый занимается своим делом. Думаю, дальше все будет так же».

Шрайвер прокомментировала эту ситуацию, твитнув: «Представьте: выигрываешь за один турнир призовых больше, чем вся «Оригинальная девятка» [основательницы тура WTA] суммарно за карьеру, а потом наезжаешь на главу WTA, потому что та попыталась повысить безопасность в вашем виде спорта... Такое трудно представить».

Напомним, с января по август у Стефано Вукова был официальный запрет от WTA на ведение тренерской деятельности. Хорвата обвиняли в нарушении кодекса поведения и оскорбительном отношении к казахстанке, но он смог обжаловать решение. Рыбакина выступала против бана тренера.