  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Шрайвер о Рыбакиной: «Представьте: выигрываешь за один турнир $5,2 млн, а потом наезжаешь на главу WTA, потому что та попыталась повысить безопасность»
11

Шрайвер о Рыбакиной: «Представьте: выигрываешь за один турнир $5,2 млн, а потом наезжаешь на главу WTA, потому что та попыталась повысить безопасность»

Шрайвер раскритиковала поведение Рыбакиной на итоговом турнире.

Пэм Шрайвер раскритиковала поведение Елены Рыбакиной во время церемонии награждения итогового турнира. Ранее казахстанка, выигравшая титул и заработавшая за турнир рекордные 5,2 миллиона долларов, отказалась фотографироваться с главой WTA Поршей Арчер.

На пресс-конференции она отказалась озвучивать причину, но затем заявила: «У нас была возможность поговорить, но в итоге этого так и не произошло, поэтому каждый занимается своим делом. Думаю, дальше все будет так же».

Шрайвер прокомментировала эту ситуацию, твитнув: «Представьте: выигрываешь за один турнир призовых больше, чем вся «Оригинальная девятка» [основательницы тура WTA] суммарно за карьеру, а потом наезжаешь на главу WTA, потому что та попыталась повысить безопасность в вашем виде спорта... Такое трудно представить».

Напомним, с января по август у Стефано Вукова был официальный запрет от WTA на ведение тренерской деятельности. Хорвата обвиняли в нарушении кодекса поведения и оскорбительном отношении к казахстанке, но он смог обжаловать решение. Рыбакина выступала против бана тренера.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @PHShriver
logoЕлена Рыбакина
logoWTA
logoПэм Шрайвер
logoWTA Finals
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рыбакина о том, почему отказалась от фото с главой WTA: «У нас была возможность поговорить, но этого так и не произошло»
сегодня, 06:45
Рыбакина о финале итогового турнира: «В каких-то моментах мне повезло чуть больше, но это теннис»
вчера, 20:58
Джокович о пропуске итогового турнира: «Очень хотел сыграть в Турине, но после финала в Афинах вынужден сняться»
вчера, 20:39
Токаев наградил Рыбакину орденом за победу на итоговом турнире
вчера, 20:08
Джокович снялся с итогового турнира ATP
вчера, 19:44
Джокович о финале в Афинах против Музетти: «Три часа физически изнуряющего тенниса. Любой из нас мог победить»
вчера, 19:05
Соболенко – Рыбакиной: «Сегодня ты явно была сильнее. Просто вынесла меня с корта»
вчера, 18:36
Оже-Альяссим последним отобрался на итоговый
вчера, 18:19
Рыбакина получила рекордные 5,2 млн долларов за победу на итоговом
вчера, 18:16
Джокович выиграл 101-й титул в карьере
вчера, 18:14
Ко всем новостям
Последние новости
Анисимова, Рыбакина и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
6 ноября, 10:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59