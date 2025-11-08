Джокович о пропуске итогового турнира: «Очень хотел сыграть в Турине, но после финала в Афинах вынужден сняться»

Новак Джокович объяснил, почему снялся с итогового турнира.

Пятая ракетка мира Новак Джокович высказался о пропуске итогового турнира.

«Я очень хотел сыграть в Турине и выложиться на 100%, но после сегодняшнего финала в Афинах вынужден сняться из-за продолжающейся травмы.

Мне искренне жаль болельщиков, которые ждали меня на корте – ваша поддержка значит для меня все.

Желаю всем игрокам потрясающего турнира, а сам с нетерпением жду момента, когда снова выйду на корт», – написал Джокович в сторис инстаграма.

Вместо Джоковича в Турине сыграет Лоренцо Музетти , которого он обыграл в финале турнира в Афинах.