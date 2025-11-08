Джокович о пропуске итогового турнира: «Очень хотел сыграть в Турине, но после финала в Афинах вынужден сняться»
Новак Джокович объяснил, почему снялся с итогового турнира.
Пятая ракетка мира Новак Джокович высказался о пропуске итогового турнира.
«Я очень хотел сыграть в Турине и выложиться на 100%, но после сегодняшнего финала в Афинах вынужден сняться из-за продолжающейся травмы.
Мне искренне жаль болельщиков, которые ждали меня на корте – ваша поддержка значит для меня все.
Желаю всем игрокам потрясающего турнира, а сам с нетерпением жду момента, когда снова выйду на корт», – написал Джокович в сторис инстаграма.
Вместо Джоковича в Турине сыграет Лоренцо Музетти, которого он обыграл в финале турнира в Афинах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
