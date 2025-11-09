  • Спортс
  • Рыбакина о том, почему отказалась от фото с главой WTA: «У нас была возможность поговорить, но этого так и не произошло»
7

Рыбакина о том, почему отказалась от фото с главой WTA: «У нас была возможность поговорить, но этого так и не произошло»

Елена Рыбакина прокомментировала отказ от фото с главой WTA  Поршей Арчер.

Чемпионка итогового турнира WTA Елена Рыбакина прокомментировала то, что во время церемонии награждения она отказалась фотографироваться с Ариной Соболенко и главой WTA Поршей Арчер.

На вопрос на пресс-конференции, почему она это сделала, казахстанка сказала, что предпочитает оставить причину между собой и Арчер.

Затем Рыбакину спросили, обсуждала ли она расследование WTA в отношении ее тренера Стефано Вукова. Она ответила: «Я думаю, что мы все просто делаем свою работу. У нас была возможность поговорить, но в итоге этого так и не произошло, поэтому каждый занимается своим делом. Думаю, дальше все будет так же».

Напомним, прошлой осенью WTA предварительно отстранила, а в январе уже официально наложила на Вукова запрет на ведение тренерской деятельности. Его обвиняли в нарушении кодекса поведения и оскорбительном отношении к казахстанке. Вуков обжаловал решение, и в августе ему разрешили вернуться в тур.

Рыбакина выступала против бана Вукова и в том числе утверждала, что у них «никогда не было конфликтов».

Елена Рыбакина вернулась в элиту. Официально

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
