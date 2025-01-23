Соболенко останется первой ракеткой мира после Australian Open

Арина Соболенко сохранит первую строчку рейтинга после Australian Open.

Вторая ракетка мира Ига Швентек не смогла выйти в финал, уступив Мэдисон Киз.

Таким образом, даже если Соболенко не сможет защитить титул, она будет опережать польку на 186 очков.