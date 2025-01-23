Киз после победы над Швентек: «В какой-то момент потеряла сознание от того, сколько пришлось бегать»

Мэдисон Киз поделилась эмоциями от выхода в финал Australian Open.

В полуфинале американка победила вторую ракетку мира Игу Швентек со счетом 5:7, 6:1, 7:6(10-8).

«Я все еще пытаюсь понять, что происходит. Да… Я в финале!

В матче был такой высокий уровень. В первом сете я боролась, второй забрала уверенно, а в третьем была битва. И я так рада, что проведу здесь субботу.

Хоть я и проиграла первый сет, мне показалось, что в конце я прибавила – так что во втором я была уже на ходу. И было приятно взять второй сет уверенно.

А в третьем было столько борьбы, столько шансов на брейк… У нее же был матчбол? По-моему, я в какой-то момент потеряла сознание от того, сколько пришлось бегать. И решающий тай-брейк – такая драматичная концовка.

Мы обе боролись с нервами, давили друг на друга. Все решалось в том, кто сможет сыграть чуть лучше – и я рада, что это была я».