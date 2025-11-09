  • Спортс
Музетти после поражения в финале в Афинах: «В следующем году было бы лучше, если бы чемпионская гонка прекратилась после Парижа»

Музетти поделился мыслями после финала в Афинах.

Лоренцо Музетти прокомментировал поражение в финале турнира в Афинах. Он проиграл Новаку Джоковичу со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

«Новак сказал мне на корте, что не поедет в Турин. Не знаю, как себя чувствовать сейчас, после поражения в финале, но Новак сказал мне это. В следующем году было бы лучше, если бы чемпионская гонка прекратилась после «Мастерса» в Париже», – сказал Музетти на пресс-конференции.

После поражения итальянца в финале в Афинах на итоговый турнир ATP в Турине с последнего места квалифицировался Феликс Оже-Альяссим. Музетти также поедет туда – он заменит Джоковича, который объявил о том, что снимается, на пресс-конференции после титула в Афинах.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс
