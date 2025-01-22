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Швентек о том, что Наварро назвала ее «безжалостной»: «Может, я так выгляжу, но у меня нет такой цели»

Ига Швентек отреагировала на слова Эммы Наварро.

Американка назвала ее «безжалостной» после того, как уступила в четвертьфинале Australian Open со счетом 1:6, 2:6.

«На корте с какой-то стороны надо быть безжалостной. Но «безжалостная» подразумевает и что-то негативное.

А мне просто важно концентрироваться на себе и не терять настрой вне зависимости от счета. На этом основывается моя сила и последовательность, то, как я выстраиваю игру на корте.

Может, это выглядит безжалостно, но у меня нет такой цели. Я просто хочу выиграть как можно больше геймов – и вот такой эффект сложился из предыдущих матчей».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
logoWTA
logoИга Швентек
logoЭмма Наварро
logoAustralian Open
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