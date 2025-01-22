Киз о полуфинале Australian Open против Швентек: «Игу сложно обыграть, потому что у нее хорошо получается вращение и с форхенда, и с бэкхенда»

Мэдисон Киз поделилась ожиданиями от матча с Игой Швентек.

Они встретятся в полуфинале Australian Open. В личке американка уступает 1:4.

«Впереди развязка турнира. Сколько бы у тебя ни было опыта, в конце концов нужно просто выйти, показать свой максимум и оставить всю себя на корте.

Пока я способна на это, я могу уйти с высоко поднятой головой вне зависимости от результата.

Игу сложно обыграть, потому что у нее хорошо получается вращение и с форхенда, и с бэкхенда. Очень сложно даже просто получить преимущество в розыгрыше… Для большинства из нас бесполезно пытаться переиграть Игу в обороне».