Швентек о двойном отскоке в матче с Наварро: «Не была уверена и подумала, что это работа судьи на вышке. Я тоже ждала видеоповтор»

Ига Швентек прокомментировала судейскую ошибку в матче с Эммой Наварро.

Ева Асдераки не заметила двойной отскок после удара польки. В итоге Швентек победила 6:1, 6:2.

– В начале второго сета был розыгрыш, во время которого произошел двойной отскок. Что вы видели со своей стороны? Рассматривали ли вы после просмотра повтора или до него возможность отдать этот розыгрыш сопернице?

– Если честно, я не видела повтор после розыгрыша, потому что в тот момент хотела сохранить концентрацию и не смотрела на экраны. Я не хотела, чтобы этот розыгрыш засел в голове надолго. Я не была уверена, был ли это двойной отскок или я ударила по мячу ободом ракетки. Было сложно сказать, потому что я очень быстро бежала. Я не помню, видела ли момент контакта мяча. Не знаю. Иногда ты просто не смотришь на мяч во время удара. Так что я не была уверена. Я подумала, что это работа судьи на вышке. Я тоже ждала видеоповтор, но не увидела его, поэтому просто продолжила и уже была сконцентрирована на следующем розыгрыше.

– У нас есть специальные технологии и возможность повтора, как вам кажется, стоит ли изменить условия для видеоповтора? Эмма не смогла его использовать, потому что продолжила розыгрыш. Она ударила по мячу, но…

– Я думаю, это та же самая ситуация, как и с челленджами до появления электронной системы. Все должно быть гладко, потому что система реагирования та же самая. И остановка розыгрыша. Но, если честно, я сама этого ещё не делала и мои соперницы тоже, поэтому пока не знаю.

– Чтобы прояснить ситуацию – Эмма сказала, что не смогла использовать повтор, потому что не остановилась во время розыгрыша.

– Окей.

– Как вы думаете, нужно ли изменить это правило, чтобы судья после розыгрыша мог посмотреть повтор и принять правильное решение?

– Я не знаю. Никогда не погружалась в это глубоко – теперь придется. Честно говоря, это первый раз, когда со мной произошло что-то подобное, так что я не уверена. Но я думаю, у них уже было достаточно времени, чтобы все обдумать. Так что если бы был какой-то наилучший вариант, то в теннисе он бы уже использовался. У нас уже случались некоторые напряженные ситуации в других матчах, а также во встречах ATP-тура в прошлом году. Судьи думают над этим. Это их работа – устанавливать справедливые правила.

Жестокость Швентек на Australian Open – отдала 14 геймов в 5 матчах. Такого не было со времен Шараповой