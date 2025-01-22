Швентек ведет у Киз 4:1 в личке перед полуфиналом Australian Open
№2 Ига Швентек и №14 Мэдисон Киз сыграют за выход в финал Australian Open.
Полька выиграла четыре встречи из пяти. Единственная победа Киз была на харде в Цинциннати в 2022-м.
Все личные встречи:
2021, WTA 1000 в Риме, грунт, 2-й круг – Швентек, 7:5, 6:1;
2022, WTA 1000 в Индиан-Уэллс, хард, четвертьфинал – Швентек, 6:1, 6:0;
2022, WTA 1000 в Цинциннати, хард, 3-й круг – Киз, 6:3, 6:4;
2024, WTA 1000 в Мадриде, грунт, полуфинал – Швентек, 6:1, 6:3;
2024, WTA 1000 в Риме, грунт, четвертьфинал – Швентек, 6:1, 6:3.
Ни Швентек, ни Киз ранее не играла в финале Australian Open.
Опубликовано: Алёна Майорова
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