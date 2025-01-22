Киз вытеснит Касаткину из топ-10

Мэдисон Киз обойдет Дарью Касаткину в рейтинге WTA.

По итогам Australian Open американка поднимется минимум на 10-ю строчку, а Касаткина будет 11-й.

Киз вернется в топ-10 впервые с января 2023-го.

Ее лучшая позиция в рейтинге – №7. Она вернется на нее, если выиграет титул в Мельбурне.