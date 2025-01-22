Киз седьмой раз вышла в полуфинал «Большого шлема»

Мэдисон Киз стала полуфиналисткой Australian Open.

Она обыграла Элину Свитолину – 3:6, 6:3, 6:4.

Американка третий раз вышла в полуфинал на Australian Open и седьмой раз – на «Больших шлемах» вообще. В финал она пробилась лишь однажды – на US Open-2017.

Победа над Свитолиной стала для Киз 10-й подряд – перед Australian Open она взяла титул в Аделаиде.

Дальше американка встретится с Игой Швентек или Эммой Наварро.