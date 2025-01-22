Киз седьмой раз вышла в полуфинал «Большого шлема»
Мэдисон Киз стала полуфиналисткой Australian Open.
Она обыграла Элину Свитолину – 3:6, 6:3, 6:4.
Американка третий раз вышла в полуфинал на Australian Open и седьмой раз – на «Больших шлемах» вообще. В финал она пробилась лишь однажды – на US Open-2017.
Победа над Свитолиной стала для Киз 10-й подряд – перед Australian Open она взяла титул в Аделаиде.
Дальше американка встретится с Игой Швентек или Эммой Наварро.
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем