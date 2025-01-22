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Киз о том, как изменилась ее игра: «Я играю немного умнее – это точно. И, наверное, чуть менее бесстрашно»

Мэдисон Киз прокомментировала победу над Элиной Свитолиной на Australian Open.

В четвертьфинале она победила 3:6, 6:3, 6:4. После матча ее попросили рассказать, как она изменила ход матча

«Я начала играть агрессивнее, чуть быстрее выходить к сетке. Она хорошо контролировала розыгрыши, так что мне нужно было повышать обороты».

Также Киз прокомментировала то, что впервые вышла в полуфинал Australian Open еще в 2015-м.

«Я играю немного умнее – это точно. И, наверное, чуть менее бесстрашно. И я очень горжусь тем, что 10 лет спустя снова вышла в полуфинал».

Опубликовал: Павел Ниткин
logoAustralian Open
logoЭлина Свитолина
logoМэдисон Киз
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