Джокович встретился с болельщиком, который поддерживает его 20 лет. Тот подарил ему футболку с фото

Новак Джокович увиделся с болельщиком, который поддерживает его c 2005-го.

Во время интервью каналу Eurosport после победы над Иржи Лехечкой в четвертом круге Барбара Шетт рассказала, что болельщик по имени Ян поддерживает Джоковича еще с первого Australian Open. Eurosport организовал их встречу.

Шетт: 20 лет назад он увидел вас и подумал, что вы выиграете несколько «Больших шлемов». Сегодня вы подарили Яну и его жене билеты на матч.

Ян: Я ему сразу сказал, [что он станет великим]. И посоветовал работать с [тренером] Вайдой – потому он подходит ему по характеру.

Шетт: Новак, ты выбрал Марьяна из-за Яна?

Джокович: Конечно. 100%. Очень приятно видеть вас после стольких лет. Спасибо большое.

Ян подарил Джоковичу футболку с их фотографией 20-летней давности.