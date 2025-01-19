Джокович встретился с болельщиком, который поддерживает его 20 лет. Тот подарил ему футболку с фото
Новак Джокович увиделся с болельщиком, который поддерживает его c 2005-го.
Во время интервью каналу Eurosport после победы над Иржи Лехечкой в четвертом круге Барбара Шетт рассказала, что болельщик по имени Ян поддерживает Джоковича еще с первого Australian Open. Eurosport организовал их встречу.
Шетт: 20 лет назад он увидел вас и подумал, что вы выиграете несколько «Больших шлемов». Сегодня вы подарили Яну и его жене билеты на матч.
Ян: Я ему сразу сказал, [что он станет великим]. И посоветовал работать с [тренером] Вайдой – потому он подходит ему по характеру.
Шетт: Новак, ты выбрал Марьяна из-за Яна?
Джокович: Конечно. 100%. Очень приятно видеть вас после стольких лет. Спасибо большое.
Ян подарил Джоковичу футболку с их фотографией 20-летней давности.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @eurosport
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