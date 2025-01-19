Джокович вышел в рекордный 61-й четвертьфинал «Большого шлема»

Новак Джокович 15-й раз вышел в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге серб победил Иржи Лехечку со счетом 6:3, 6:4, 7:6(4).

Джокович 61-й раз сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Он побил рекорд по числу четвертьфиналов, который тоже принадлежал ему.

Серб – десятикратный чемпион Australian Open, баланс его побед и поражений в 1/4 финала – 11:3. На этой стадии Джокович не проигрывал с 2014-го – сейчас у него серия побед из семи матчей.

Дальше Джокович встретится с Карлосом Алькарасом.