Джокович вышел в рекордный 61-й четвертьфинал «Большого шлема»
Новак Джокович 15-й раз вышел в четвертьфинал Australian Open.
В четвертом круге серб победил Иржи Лехечку со счетом 6:3, 6:4, 7:6(4).
Джокович 61-й раз сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Он побил рекорд по числу четвертьфиналов, который тоже принадлежал ему.
Серб – десятикратный чемпион Australian Open, баланс его побед и поражений в 1/4 финала – 11:3. На этой стадии Джокович не проигрывал с 2014-го – сейчас у него серия побед из семи матчей.
Дальше Джокович встретится с Карлосом Алькарасом.
Опубликовано: Алёна Майорова
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