Джокович отказался от интервью на корте после победы над Лехечкой

Новак Джокович отказался от интервью на корте на Australian Open.

В четвертом круге он обыграл Иржи Лехечку – 6:3, 6:4, 7:6(4).

По ходу матча судья несколько раз успокаивал болельщиков, которые мешали сербу.

«Спасибо всем, что пришли. Ценю ваше присутствие и поддержку. Увидимся в следующем матче», – сказал Джокович и ушел.

При этом он дал несколько автографов на корте.

Дальше он встретится с Карлосом Алькарасом.