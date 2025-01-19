Джокович отказался от интервью на корте после победы над Лехечкой
Новак Джокович отказался от интервью на корте на Australian Open.
В четвертом круге он обыграл Иржи Лехечку – 6:3, 6:4, 7:6(4).
По ходу матча судья несколько раз успокаивал болельщиков, которые мешали сербу.
«Спасибо всем, что пришли. Ценю ваше присутствие и поддержку. Увидимся в следующем матче», – сказал Джокович и ушел.
При этом он дал несколько автографов на корте.
Дальше он встретится с Карлосом Алькарасом.
Опубликовано: Алёна Майорова
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