  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джим Курье: «Думаю, Алькарас станет самым молодым обладателем карьерного Большого шлема»
0

Джим Курье: «Думаю, Алькарас станет самым молодым обладателем карьерного Большого шлема»

Джим Курье считает, что Карлос Алькарас побьет рекорд Рафаэля Надаля.

До карьерного Большого шлема Алькарасу не хватает только Australian Open. Если он выиграет в Мельбурне в 2025-м или 2026-м, то станет самым молодым обладателем этого достижения в истории мужского тенниса.

«Думаю, он побьет этот рекорд.

У него есть все нужное для этого. В этом году у него сложная сетка, но ни в коем случае нельзя сбрасывать его со счетов. Он замечательный спортсмен и так много делает для тенниса. Мои дети его обожают».

Как же зрелищно играет Карлос Алькарас! 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: eurosport.com
logoATP
logoAustralian Open
logoДжим Курье
logoКарлос Алькарас
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алькараса попросили дать совет тинейджерам, победившим на AO соперников из топ-10: «Что бы я им посоветовал? Наверное, не обыгрывать меня»
3сегодня, 12:17
Алькарас о том, какую тату набьет, если выиграет AO: «Однозначно кенгуру»
3сегодня, 07:09
Алькарас вышел в 1/8 Australian Open и повторил достижение Джоковича, Надаля и Виландера
сегодня, 06:14
Рекомендуем
Главные новости
Australian Open. 3-й круг. Хачанов сыграет с Микельсеном, Синнер – с Гироном, Фриц встретится с Монфисом, Шелтон – с Музетти
114 минут назад
Бенчич о выходе во вторую неделю Australian Open: «Раньше с улучшением результатов я всегда ждала от себя большего, но сейчас это не так»
сегодня, 19:09
Сонего о дыхательных практиках: «Я сохраняю спокойствие на корте, изменил подход по сравнению с прошлым годом»
сегодня, 18:39
Гирон перед матчем с Синнером: «У него почти нет недостатков, есть сильные стороны и уверенность в себе»
2сегодня, 17:43
Анастасия Павлюченкова: «Во время предсезонки серьезно занялась диетой и питанием»
2сегодня, 17:12
Фис снялся с матча с Эмбером, потому что ему перетянули ногу тейпом: «С середины третьего сета я не мог толком двигаться»
2сегодня, 16:29
Осака о том, что снялась с Australian Open: «Это было неизбежно, но внутренний соревновательный дух мотивировал меня идти до конца»
2сегодня, 16:00
Джокович о том, что Коллинс просила зрителей целовать ее задницу: «Теперь я большой фанат Даниэль. Я уже им был, но сейчас она мне нравится еще больше»
16сегодня, 15:24
Глава ATP заявил, что «Мастерс» в Саудовской Аравии появится не раньше 2028 года
10сегодня, 14:47
Дрэйпер выиграл третий пятисетовик подряд и вышел на Алькараса
16сегодня, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
115 января, 17:28
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем