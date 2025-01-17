Джим Курье: «Думаю, Алькарас станет самым молодым обладателем карьерного Большого шлема»

Джим Курье считает, что Карлос Алькарас побьет рекорд Рафаэля Надаля.

До карьерного Большого шлема Алькарасу не хватает только Australian Open. Если он выиграет в Мельбурне в 2025-м или 2026-м, то станет самым молодым обладателем этого достижения в истории мужского тенниса.

«Думаю, он побьет этот рекорд.

У него есть все нужное для этого. В этом году у него сложная сетка, но ни в коем случае нельзя сбрасывать его со счетов. Он замечательный спортсмен и так много делает для тенниса. Мои дети его обожают».

Как же зрелищно играет Карлос Алькарас!