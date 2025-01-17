Алькараса попросили дать совет тинейджерам, победившим на AO соперников из топ-10: «Что бы я им посоветовал? Наверное, не обыгрывать меня»

Карлос Алькарас отреагировал на прорыв тинейджеров на Australian Open-2025.

– Здесь успешно выступают тинейджеры. Фонсека, Меньшик и Тьен обыграли соперников из топ-10. Вы наверняка видели этих ребят. Какие у вас впечатления от этих троих и что бы вы посоветовали по поводу игры на таком уровне в столь молодом возрасте?

– Я видел этих игроков, видел их уровень. Я почти не смотрел Тьена, но видел немного вчера вечером, и это было невероятно. Я был немного удивлен его уровнем. Я не знаю, какого рейтинга они достигнут, но у них большой потенциал.

Я говорю так, будто мне 30 лет (улыбается) . Вообще-то, я всего на два года старше их. Что бы я посоветовал? Наверное, не обыгрывать меня (смеется) . Не знаю. Я вижу, что они способны победить любого, включая меня. Они на хорошем уровне и набираются опыта на каждом турнире.

Вчера мы видели, как Тьен обыграл Медведева здесь, в Австралии, в пяти сетах, и это было потрясающе. Фонсека вчера тоже сыграл свой первый пятисетовик. Они набираются опыта, и чем дальше, тем они опаснее. Посмотрим в будущем.