Алькарас вышел в 1/8 Australian Open и повторил достижение Джоковича, Надаля и Виландера

Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала Australian Open.

В третьем круге он обыграл Нуну Боржеса – 6:2, 6:4, 6:7(3), 6:2.

Испанец второй раз в карьере вышел во вторую неделю в Мельбурне (первый был в 2024-м). Он проводит свой пятый Australian Open . Его лучший результат на турнире – четвертьфинал-2024. Это единственный турнир «Большого шлема», который он не выигрывал.

На ТБШ в целом он вышел во вторую неделю 11-й раз.

Он четвертым в Открытой эре выиграл до 22-летия минимум 10 матчей на каждом одиночном мужском «Большом шлеме». До него это сделали Матс Виландер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Теперь Алькарас поборется с Джеком Дрэйпером или Александром Вукичем.