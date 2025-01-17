Алькарас вышел в 1/8 Australian Open и повторил достижение Джоковича, Надаля и Виландера
Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала Australian Open.
В третьем круге он обыграл Нуну Боржеса – 6:2, 6:4, 6:7(3), 6:2.
Испанец второй раз в карьере вышел во вторую неделю в Мельбурне (первый был в 2024-м). Он проводит свой пятый Australian Open. Его лучший результат на турнире – четвертьфинал-2024. Это единственный турнир «Большого шлема», который он не выигрывал.
На ТБШ в целом он вышел во вторую неделю 11-й раз.
Он четвертым в Открытой эре выиграл до 22-летия минимум 10 матчей на каждом одиночном мужском «Большом шлеме». До него это сделали Матс Виландер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
Теперь Алькарас поборется с Джеком Дрэйпером или Александром Вукичем.
Опубликовала: Любовь Энина
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