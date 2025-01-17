Алькарас о том, какую тату набьет, если выиграет AO: «Однозначно кенгуру»

Карлос Алькарас хочет набить татуировку с кенгуру, если выиграет Australian Open.

Это единственный турнир «Большого шлема», где он не побеждал.

– После победы на US Open ты сделал татуировку с датой, после «Ролан Гаррос» – с Эйфелевой башней, после «Уимблдона» – клубнику. Все австралийские зрители хотят знать, что ты набьешь, если выиграешь Australian Open? Может быть, кенгуру?

– Однозначно кенгуру. У меня не хватает только этого трофея, но идея уже есть, – сказал испанец в интервью на корте.

Как же зрелищно играет Карлос Алькарас!