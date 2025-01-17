Алькарас о том, какую тату набьет, если выиграет AO: «Однозначно кенгуру»
Карлос Алькарас хочет набить татуировку с кенгуру, если выиграет Australian Open.
Это единственный турнир «Большого шлема», где он не побеждал.
– После победы на US Open ты сделал татуировку с датой, после «Ролан Гаррос» – с Эйфелевой башней, после «Уимблдона» – клубнику. Все австралийские зрители хотят знать, что ты набьешь, если выиграешь Australian Open? Может быть, кенгуру?
– Однозначно кенгуру. У меня не хватает только этого трофея, но идея уже есть, – сказал испанец в интервью на корте.
Как же зрелищно играет Карлос Алькарас!
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisTV
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем