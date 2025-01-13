«К спорту нужно относиться легче и спокойнее». Мама Рублева о словах сына про тревожность и биполярное расстройство

Мама Андрея Рублева прокомментировала слова сына о психологических проблемах.

В интервью The Guardian россиянин рассказал , что после вылета с «Уимблдона»-2024 «не видел причин жить». Выйти из тревожного состояния ему помогла работа с психологом и общение с Маратом Сафиным.

«По поводу этого интервью сказать ничего не могу – не читала, не видела. Это спорт. В минуты отчаяния и проигрышей, наверное, приходят не очень хорошие мысли. Потом, когда все налаживается, снова все хорошо становится. К спорту нужно относиться легче и спокойнее. Ну, выразил свою точку зрения. Смелый парень, молодец! Желаю ему больше побед, которые дают возможность верить в себя больше», – сказала Марина Марьенко в комментарии РИА Новости.

Рублев – откровенно о депрессии. Не видел причин жить, отказался от таблеток – но понял себя