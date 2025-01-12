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Андрей Рублев: «Изменит ли титул «Большого шлема» мою жизнь? Точно нет»

Андрей Рублев рассказал, изменит ли его жизнь титул «Большого шлема».

«Не буду врать, что не хочу выиграть «Большой шлем». Это моя мечта, и я сделаю все, чтобы попробовать этого достичь. Но изменит ли титул «Шлема» мою жизнь, скомпенсирует что-то? Точно нет.

Мне будет только приятно осознавать, что да, я занимался этим с детства и смог выиграть один из самых важных турниров. Я не стану более или менее счастливым от этого. Раньше мне казалось, что это изменит мою жизнь – но она вообще никак не поменяется», – сказал Рублев в интервью The Guardian.

Опубликовано: Алёна Майорова
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