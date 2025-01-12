Андрей Рублев: «Изменит ли титул «Большого шлема» мою жизнь? Точно нет»
Андрей Рублев рассказал, изменит ли его жизнь титул «Большого шлема».
«Не буду врать, что не хочу выиграть «Большой шлем». Это моя мечта, и я сделаю все, чтобы попробовать этого достичь. Но изменит ли титул «Шлема» мою жизнь, скомпенсирует что-то? Точно нет.
Мне будет только приятно осознавать, что да, я занимался этим с детства и смог выиграть один из самых важных турниров. Я не стану более или менее счастливым от этого. Раньше мне казалось, что это изменит мою жизнь – но она вообще никак не поменяется», – сказал Рублев в интервью The Guardian.
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем