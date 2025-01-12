Рублев о том, что бил себя на корте: «Когда вижу такие видео, мне кажется, что это было в прошлой жизни. Это уже не я»

Андрей Рублев рассказал, как относится к своим срывам на корте.

В интервью The Guardian россиянина спросили, что он чувствует, когда видит видео, в которых теряет над собой контроль.

«Сначала, конечно, мне было плохо, стыдно, потому что я не такой человек. Это неприятно видеть. Сейчас я больше себя понимаю и отношусь к этому спокойнее. Мне гораздо лучше. Когда я вижу такие видео, мне кажется, что это было в прошлой жизни. Это уже не я».

Россиянин также поделился, как в эти моменты ощущала себя его семья:

«Сложный вопрос – очевидно, моя семья и мои родители очень заботятся обо мне. Но мы никогда не делимся чувствами, поэтому тяжело сказать. Они на 100% любят меня, а я люблю их, но мы никогда не говорим об этих вещах. Они говорят мне, что самое главное – это чтобы я был счастлив».

Рублев рассказал, помогал ли ему справиться с агрессией Даниил Медведев:

«Мы делимся некоторыми вещами, но очень небольшими. Я спрашивал его, как у него получилось измениться, потому что по юниорам он тоже был очень, очень сумасшедшим. Но когда он побеждал и играл в финалах крупных турниров, то был очень спокоен.

Но все идет от того, что надо быть честным самим с собой. Если что-то вызывает эмоции, агрессию или стресс, значит, глубоко внутри ты что-то не принимаешь. Как только станешь честен с собой, то сможешь сориентироваться».

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