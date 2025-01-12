Мирра Андреева о том, что улучшила в межсезонье: «Все по чуть-чуть. Я замечаю разницу – надеюсь, вы тоже ее заметите»
Мирра Андреева рассказала, какие элементы игры улучшила в межсезонье.
«Я улучшила все – по чуть-чуть. Мы улучшили подачу, форхенд, бэкхенд. Теперь мне еще нравится выходить вперед и завершать розыгрыши там. Я не боюсь это делать и стараюсь быть еще более агрессивной.
Мы много работали над этими элементами. И замечаю разницу – надеюсь, вы тоже ее заметите».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Мирры Андреевой
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