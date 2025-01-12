Мирра Андреева о том, чему научила тренера Кончиту Мартинес: «Теперь все смеются над ее шутками – благодаря мне»

Мирра Андреева рассказала, что улучшила чувство юмора тренера Кончиты Мартинес.

После выхода во второй круг Australian Open (обыграла Мари Бузкову 6:3, 6:3) Андреева комментировала отношения с тренером. Сначала ее спросили: «Кончита была очень спокойным игроком. Она спокойный тренер?»

«Нет (смеется).

Все зависит от настроения. И от того, хорошо ли я работаю.

Скажу, что как тренер она ок (смеется). Господи, у меня будут проблемы. Так что остановимся».

Также Андреева рассказала, чему ее научила Мартинес.

«С ней я стала ближе к тому, чтобы быть бесстрашной. Раньше я бы никогда не пошла к сетке на матчболе. Но тут решила попробовать.

К тому же Мари тащила каждый мяч, я так устала, уже думала: «Да ладно, сколько можно». Поэтому решила пойти вперед и закончить все сама».

Кроме того, россиянка ответила, чему она научила Мартинес.

«Ничему (смеется).

Думаю, со мной у нее улучшилось чувство юмора. Раньше оно было не очень. А теперь все смеются над ее шутками – благодаря мне».