Мирра Андреева о суевериях: «Сегодня я начала с сухофруктов – так что в Мельбурне ем только сухофрукты»
– Со мной сложно работать. Если в начале турнира я ему рис с курицей, то уже не могу ничего поменять – не могу есть пасту. Всегда буду есть рис с курицей. Мне нравится посыпать рис пармезаном – не видела, чтобы кто-то еще так делал, но мне нравится. И если я начинаю турнир так, то должна продолжать до конца – даже если надоест. Выбора нет – надо есть.
– А что вы едите во время матчей?
– Я ем сухофрукты, а если матч затягивается – изогели. Но начинаю всегда с сухофруктов. И иногда ем обычные – арбузы, например. Смотря чего мне хочется.
Сегодня я начала с сухофруктов – так что в Мельбурне ем только сухофрукты.
– Это суеверие?
– Да. И забавно, что мы это обсуждали с Кончитой и она сказала: «Все. В этом году прекращаем». Но в Брисбене после первой победы она делала мне восстановительный коктейль после матча – и просыпала порошок на стол. И потом после каждой победы приходила и просыпала порошок.
Я об этом не знала, но потом мне рассказали. И я подумала: «Ага, ты говоришь прекращать суеверия, а сама делаешь». Так что сейчас не время от них отказываться. Может быть, попробуем в следующем году.
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