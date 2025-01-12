Мирра Андреева о суевериях: «Сегодня я начала с сухофруктов – так что в Мельбурне ем только сухофрукты»

Мирра Андреева рассказала о суевериях.

– Со мной сложно работать. Если в начале турнира я ему рис с курицей, то уже не могу ничего поменять – не могу есть пасту. Всегда буду есть рис с курицей. Мне нравится посыпать рис пармезаном – не видела, чтобы кто-то еще так делал, но мне нравится. И если я начинаю турнир так, то должна продолжать до конца – даже если надоест. Выбора нет – надо есть.

– А что вы едите во время матчей?

– Я ем сухофрукты, а если матч затягивается – изогели. Но начинаю всегда с сухофруктов. И иногда ем обычные – арбузы, например. Смотря чего мне хочется.

Сегодня я начала с сухофруктов – так что в Мельбурне ем только сухофрукты.

– Это суеверие?

– Да. И забавно, что мы это обсуждали с Кончитой и она сказала: «Все. В этом году прекращаем». Но в Брисбене после первой победы она делала мне восстановительный коктейль после матча – и просыпала порошок на стол. И потом после каждой победы приходила и просыпала порошок.

Я об этом не знала, но потом мне рассказали. И я подумала: «Ага, ты говоришь прекращать суеверия, а сама делаешь». Так что сейчас не время от них отказываться. Может быть, попробуем в следующем году.

15 интриг Australian Open