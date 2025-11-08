Феликс Оже-Альяссим последним отобрался на итоговый турнир ATP.

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим последним отобрался на итоговый турнир ATP .

Это стало известно после поражения Лоренцо Музетти в финале турнира в Афинах. В чемпионской гонке он опередил итальянца всего на пять очков.

Таким образом, в Турине сыграют:

● Карлос Алькарас ;

● Янник Синнер ;

● Александр Зверев ;

● Новак Джокович ;

● Тэйлор Фриц ;

● Бен Шелтон ;

● Алекс де Минаур ;

● Феликс Оже-Альяссим.

Итоговый стартует завтра.