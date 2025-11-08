Оже-Альяссим последним отобрался на итоговый
Феликс Оже-Альяссим последним отобрался на итоговый турнир ATP.
Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим последним отобрался на итоговый турнир ATP.
Это стало известно после поражения Лоренцо Музетти в финале турнира в Афинах. В чемпионской гонке он опередил итальянца всего на пять очков.
Таким образом, в Турине сыграют:
● Янник Синнер;
● Тэйлор Фриц;
● Бен Шелтон;
● Феликс Оже-Альяссим.
Итоговый стартует завтра.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
