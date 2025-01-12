Мирра Андреева: «Больше не чувствую себя новичком в туре»

17-летняя Мирра Андреева заявила, что больше не чувствует себя новичком в туре.

В первом круге Australian Open она обыграла Мари Бузкову 6:3, 6:3.

– Вы все еще чувствуете себя новичком в туре или теперь все привычно и обыденно?

– Я бы не сказала, что чувствую себя новичком. Сейчас это уже не так. Даже когда я играла на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» в 2024-м, то еще старалась доказать людям, что заслуживаю участвовать в таких турнирах. Теперь я ощущаю, что все уже это знают. Я – игрок WTA-тура. Моя задача – делать свою работу, и мне это нравится. Я правда чувствую, что теперь заслуживаю всего происходящего со мной.