Соболенко – Рыбакиной: «Сегодня ты явно была сильнее. Просто вынесла меня с корта»

Соболенко о поражении в финале итогового: Рыбакина просто вынесла меня с корта.

Первая ракетка мира Арина Соболенко выступила с речью финалистки на итоговом турнире. Она уступила Елене Рыбакиной 3:6, 6:7(0). 

«Елена, сегодня ты явно была сильнее. Просто вынесла меня с корта, так что…

Не тот результат, которого мы все ждали, но… похоже, я старею. Становлюсь слишком чувствительной [сдерживает слезы]. При этом есть столько поводов для гордости», – сказала Соболенко на церемонии награждения.

Елена Рыбакина вернулась в элиту. Официально

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
