Швентек о расставании с Викторовски: «Я не планировала менять тренера, но произошла такая ситуация, что пришлось»

Ига Швентек высказалась о завершении сотрудничества с Томашем Викторовски.

Они расстались в начале октября. Викторовски был тренером польки с 2022 года, а сейчас она работает с Вимом Фиссеттом.

«Это было обоюдное решение. Я не планировала менять тренера, но произошла такая ситуация, что пришлось. Теперь я работаю с Вимом, и это интересно. Конечно, хочется посмотреть, как будет развиваться мой теннис в новом сезоне. Моя главная цель – увидеть, как удастся адаптироваться, ведь я меняю тренера лишь второй раз за карьеру. Такого опыта у меня немного.

Мы много над чем работали. Я вам, конечно, об этом не расскажу».

Также полька раскритиковала календарь тура.

«Думаю, нам было бы легче, если бы сезон длился 9 месяцев вместо 11. Когда я долго дома, мне хочется куда-нибудь поехать, но сезон такой длинный. Тяжело все время сохранять мотивацию. По-моему, даже невозможно, какими бы высокими ни были твои цели. К такой интенсивности надо привыкнуть. Пока мне кажется, что все получается, но я не очень понимаю, как мы дошли до того, что вынуждены соревноваться 11 месяцев».

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