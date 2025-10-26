  • Спортс
  • Медведев о возможности отобраться на итоговый: «Такие мысли будут, если я выйду в полуфинал «Мастерса» в Париже»
Медведев о возможности отобраться на итоговый: «Такие мысли будут, если я выйду в полуфинал «Мастерса» в Париже»

Даниил Медведев поделился мыслями перед началом «Мастерса» в Париже.

В этом году он впервые пройдет на арене «Пари-Ла-Дефанс».

– Турнир проходит в другом месте – можно ли считать, что это уже совсем новый турнир?

– Я и сам про это думаю. Вот, допустим, если я его когда-то выиграю, то для меня это все-таки будто я выиграл тот же самый турнир, а не новый. Да, это другое место, но это все равно Париж, это «Мастерс», это конец года, предпоследняя неделя и все такое. Поэтому все по-новому, но турнир все-таки тот же самый.

– У тебя было немного времени, чтобы осознать 21-й титул. Сделал ли ты какие-то выводы?

– Если честно, в теннисе все так быстро пролетает. В Вене я был очень уставшим физически, но все равно хотел хорошо сыграть. И ты уже больше расстроен новым поражением, чем [рад] старой победе. Так и происходит в теннисе, что все очень быстро может поменяться и в хорошую, и в плохую сторону. Поэтому сейчас уже полностью настроен на Париж.

В принципе хорошо, наверное, что я играю во вторник, потому что [матч будет] с [Хауме] Муньяром. Дополнительный день восстановиться и подготовиться к турниру. Поэтому нет, уже про Алматы не думаю. Было хорошее время, но оно закончилось. Теперь нужно идти заново (улыбается).

– Ты проиграл Муньяру в Майами в этом году. Какие ожидания от новой встречи?

– Да, но у меня там очень болела спина и мне было тяжело играть тот матч. У меня так болела спина, что если бы он играл хуже этот матч, может быть, я бы смог его выиграть. А он провел отличный матч, и я не мог ему ничего противопоставить. Но все равно он в этом году играет круто. Поэтому мне будет интересно сыграть с ним. Он сейчас в форме, в полуфинале, может быть, в финале – не знаю, какой там счет (улыбается) (Муньяр дошел до полуфинала в Базеле – Спортс’‘). Поэтому будет интересно. Надеюсь, что смогу показать хороший теннис и победить.

– После титула ты думаешь об итоговом в Турине или нет?

– Скорее нет, там уж скорее про топ-10 что-то говорить, чем про итоговый. Для этого мне, по-моему, надо выигрывать. Все возможно, я постараюсь это сделать, но, скажем так, такие мысли будут, если я выйду в полуфинал. Пока мысли пройти первый круг, может быть, второй – дальше уже, может быть, третий и так далее (улыбается). Главное показать хороший теннис, а там уже будь что будет, – поделился Медведев с «Больше!».

Какие шансы у Медведева, Рублева и Хачанова отобраться на итоговый турнир?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
