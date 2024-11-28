Швентек уже связывали с допингом – якобы нашли ЭПО в 2021-м, а Польша скрыла

В четверг стало известно, что Игу Швентек дисквалифицировали на месяц после положительной допинг-пробы на триметазидин .

В этом году Швентек уже второй раз попадает в историю с допингом. Первый был после Олимпиады в Париже , когда польское антидопинговое агентство (POLADA) попало под хакерскую атаку.

В общем доступе оказался архив с более чем 50 тысячами файлов, где содержались данные звезд польского спорта. Там фотографии, адреса, телефоны, а также сведения о прохождении допинг-контроля.

Вот ключевые подробности на этот момент.

● Главная сенсация – информация о якобы сданных положительных пробах Швентек и форварда «Барселоны» Роберта Левандовского .

● Швентек, как утверждается, сдала положительную пробу на ЭПО в июле 2021 года. Тогда она впервые пробилась на итоговый турнир и закончила год шестой ракеткой мира.

Теннисистка категорически отвергла обвинения, а ITIA (международная тестирующая организация, отвечающая за проверки теннисистов – Спортс) подтвердила, что Ига «никогда не сдавала положительных допинг-проб». Правда, на момент 2021-го за тестирование теннисистов отвечала еще не ITIA, а ITF (Международная теннисная федерация).

В Париже Швентек взяла бронзу в одиночном разряде.

● Левандовского обвиняют в положительном тесте на анаболический стероид станозолол. Проба сдана 12 марта 2022 года. На тот момент Левандовски играл за «Баварию», и в этот день у клуба был матч против «Хоффенхайма».

● POLADA отрицает утекшую информацию и заявляет, что она не имеет ничего общего с действительностью, все данные – фальшивые. На данный момент все архивные файлы уже удалены. Также агентство разослало спортсменам электронные письма с извинениями и заверило, что будет более тщательно относиться к хранению личных данных. Сайт POLADA до сих пор не работает.

● Польская сторона уверена, что к хакерской атаке причастны Россия или Беларусь. Представитель министерства спорта Александра Чалимонюк призвала «не распространять пропаганду вражеского государства».

Поляки утверждают, что на это указывают сроки атаки (сразу после Олимпиады) и направление (с востока). При этом в мае сайты польских госучреждений становились мишенью для группировки Fancy Bears. Тогда правительство выделило на защиту от кибератак 700 миллионов евро дополнительно.

На этот раз ни одна из хакерских группировок ответственность за взлом не брала.

● WADA не реагирует на утечку польских данных. Похоже, как и в случае с Fancy Bears, заниматься проверкой сведений, достоверность которых не подтверждается, агентство не станет. После той истории WADA, кстати, провело большую работу с тем, чтобы повысить безопасность хранения личных данных на серверах агентства.

Не помогло.

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

Фото: Gettyimages /Matthew Stockman, Michael Steele