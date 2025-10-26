Бенчич выиграла 10-й трофей в карьере
Белинда Бенчич стала чемпионкой турнира WTA 500 в Токио.
В финале она победила 17-ю ракетку мира Линду Носкову со счетом 6:2, 6:3.
Швейцарка выиграла десятый титул в карьере, восьмой – на харде, второй – в этом сезоне. Ранее в этом году она стала чемпионкой пятисотника в Абу-Даби.
Бенчич проводит первый полный сезон в туре после рождения дочери – она вернулась в тур в ноябре прошлого года.
На следующей неделе она поднимется на две строчки и впервые с мая 2023-го станет 11-й ракеткой мира. В начале сезона швейцарка находилась на 421-й строчке рейтинга.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости