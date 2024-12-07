Швентек о допинговом деле: «Около 70 тысяч долларов я потратила на адвоката и около 15 тысяч евро – на экспертизы и анализы»

Ига Швентек во время допингового дела потратила на адвоката 70 тысяч долларов.

«Я знаю, что люди всегда сравнивают подобные ситуации с теми, что происходили раньше, но все эти случаи совершенно разные. И процесс доказательства невиновности тоже различается. Трудно сравнивать меня с Синнером, Халеп или Камилом Майхржаком, потому что каждый из нас столкнулся с разными обстоятельствами.

Моя судьба, как и судьба остальных, была в руках ITIA, и это они определяют, как будет развиваться каждое дело. Я верю, что этот процесс объективен, все делается по правилам и рейтинг игрока не влияет на принятие решения. Но так ли это на самом деле, вопрос к ITIA.

Конечно, высокая позиция в рейтинге позволила мне сразу привлечь людей, которые приложили все усилия, чтобы мне помочь. Через несколько часов после того, как я узнала о положительном тесте, мы все встретились и устроили мозговой штурм. Я наняла адвоката из США, который специализируется на подобных делах. То, что я уже заработала много денег и могу не раздумывая потратить их на защиту, разумеется, помогло. Я знаю, что у многих спортсменов нет таких возможностей, и понимаю, что это может им помешать, потому что я сама оплачивала все расходы.

Около 70 тысяч долларов я потратила на адвоката и около 15 тысяч евро – на экспертизы и анализы. Кроме того, меня лишили призовых за Цинциннати, но, если честно, для меня это не имело значения. Важнее всего было доказать невиновность. Я называю эти суммы, чтобы люди поняли, с какими проблемами сталкиваются спортсмены, особенно те, кто не зарабатывает на корте столько, сколько я, и выступает в тех видах спорта, где доходы гораздо ниже.

Безусловно, многие меня поддержали, особенно в личных сообщениях. Я общалась со многими игроками, и почти все они говорили, что больше всего боятся, что нечто подобное может случиться и с ними. Они спрашивали, что я буду делать дальше. В самом начале, когда никто еще не читал документы, они спрашивали, какой я принимала мелатонин. Я чувствовала их поддержку и понимание, и, мне кажется, большинство спортсменов осознают, что такое может случиться и с ними. Но, конечно, есть и исключения.

Сначала главным для меня было просто доказать свою невиновность. Когда я ее доказала, меня больше всего пугала реакция людей и то, какие у них будут ассоциации со мной. Я надеюсь, что, несмотря ни на что, они, как и я, смогут оставить эту историю в прошлом.

Я бы предпочла, чтобы в решении было сказана «невиновна», [а не «в произошедшем нет значительной вины или халатности игрока»,] но, признаюсь, для меня это просто бумаги и бюрократия. Для меня важнее всего было то, что я могу начать новый сезон с чистого листа и сосредоточиться на игре. Когда я узнала, что моя дисквалификация закончится чуть больше чем через неделю (она закончилась 4 декабря – Спортс’’), я смирилась с ситуацией. То, что я получила такое наказание, – это просто формальности. Они должны были следовать правилам, ведь решение не обусловлено чьим-то мнением – мы всегда должны следовать установленным процедурам. Даже решение о месячной дисквалификации было продиктовано процедурами».

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц