  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас об игре на крытых кортах: «Не сказал бы, что я плох. Просто некоторые показывают уровень выше в таких условиях»
1

Алькарас об игре на крытых кортах: «Не сказал бы, что я плох. Просто некоторые показывают уровень выше в таких условиях»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас оценил уровень своей игры на крытых кортах.

– Как ты восстановился после победы в Токио и отказа с Шанхая?

– Конечно, я не хотел пропускать Шанхай – это очень важный турнир. Но нужно было прислушаться к своему телу. Я понимал, что не готов сыграть, поэтому предпочел вернуться домой, восстановить голеностоп и постараться подойти в хорошей форме к этой части сезона.

Думаю, как было видно в прошлом и позапрошлом году, я подходил к этому периоду уже не в лучшем состоянии, поэтому в этот раз хотел уделить этому больше внимания. Сейчас я чувствую себя отлично.

– Что дается тебе сложнее всего на турнирах в помещении?

– Не сказал бы, что я плохо играю на крытых кортах. Просто некоторые игроки показывают в таких условиях уровень выше – это большая разница. Я вижу, как хорошо играю на тренировках и в матчах, но иногда попадаются соперники, которые чувствуют себя на крытых кортах гораздо увереннее. Нужно быть к этому готовым. Думаю, со временем я смогу показывать действительно хороший теннис и здесь, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькарас четыре раза играл на «Мастерсе» в Париже, его лучший результат – четвертьфинал в 2022 году. В прошлом году испанец выбыл в третьем круге, уступив Юго Эмберу.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoКарлос Алькарас
logoRolex Paris Masters
logoЮго Эмбер
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Янник Синнер: «Я не играл три месяца и пропустил важные турниры, но сезон был выдающимся»
50 минут назад
Собрали команду теннисистов на первые матчи «Мастерса» в Париже? Выбирайте своих фаворитов, следите за турниром и получайте очки за реальные победы в Основе
сегодня, 20:00Тесты и игры
Хачанов о причинах спада в результатах: «Играл много, но отдыхал мало»
сегодня, 18:48
Зверев о том, что сыграет с Синнером впервые с Australian Open: «Это моя вина»
сегодня, 18:02
Зверев ведет у Синнера 4:3 в личке перед финалом в Вене
сегодня, 17:37
Давидович-Фокина вышел в пятый финал на уровне ATP. Четыре предыдущих он проиграл
сегодня, 17:13
Базель (ATP). Фонсека вышел в финал, Эмбер снялся
сегодня, 16:51
Зверев одержал 300-ю победу на харде и вышел в 40-й финал
сегодня, 16:49
Вена (ATP). 1/2 финала. Синнер обыграл Де Минаура, Зверев – Музетти
сегодня, 16:37
Фонсека о том, почему пропустил турниры в Азии: «Я работал над психологической устойчивостью»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25