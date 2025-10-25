Алькарас об игре на крытых кортах: «Не сказал бы, что я плох. Просто некоторые показывают уровень выше в таких условиях»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас оценил уровень своей игры на крытых кортах.

– Как ты восстановился после победы в Токио и отказа с Шанхая?

– Конечно, я не хотел пропускать Шанхай – это очень важный турнир. Но нужно было прислушаться к своему телу. Я понимал, что не готов сыграть, поэтому предпочел вернуться домой, восстановить голеностоп и постараться подойти в хорошей форме к этой части сезона.

Думаю, как было видно в прошлом и позапрошлом году, я подходил к этому периоду уже не в лучшем состоянии, поэтому в этот раз хотел уделить этому больше внимания. Сейчас я чувствую себя отлично.

– Что дается тебе сложнее всего на турнирах в помещении?

– Не сказал бы, что я плохо играю на крытых кортах. Просто некоторые игроки показывают в таких условиях уровень выше – это большая разница. Я вижу, как хорошо играю на тренировках и в матчах, но иногда попадаются соперники, которые чувствуют себя на крытых кортах гораздо увереннее. Нужно быть к этому готовым. Думаю, со временем я смогу показывать действительно хороший теннис и здесь, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькарас четыре раза играл на «Мастерсе» в Париже, его лучший результат – четвертьфинал в 2022 году. В прошлом году испанец выбыл в третьем круге, уступив Юго Эмберу .