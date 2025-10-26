3

Навратилова о Гауфф: «У нее бэкхенд как у Джоковича – может быть, даже мощнее»

Мартина Навртатилова сравнила бэкхенд Коко Гауфф с бэкхендом Новака Джоковича.

«То, что она выиграла все девять финалов, в которые она вышла, это безумие. Один из них был в прошлом году в Эр-Рияде, так что берегитесь, если она снова войдет в ритм. 

У нее бэкхенд как у [Новака] Джоковича – может быть, даже мощнее. Это прибыльно. Когда у нее идет подача, то это настоящее оружие. Я рада, что она это поняла. Двигается по корту она лучше, чем кто-либо, и она всегда может на это рассчитывать. Здесь у нее все под контролем. Она знает, что она может бегать и играть в обороне, что бы ни происходило. А потом она разбирается со всем остальным. А при игре у сетке она хороша с лета, ее тяжело обвести.

 Она только что выиграла тысячник в Ухане, так что она должна быть уверена в себе».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
