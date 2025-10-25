  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Янник Синнер: «Я не играл три месяца и пропустил важные турниры, но сезон был выдающимся»
1

Янник Синнер: «Я не играл три месяца и пропустил важные турниры, но сезон был выдающимся»

Вторая ракетка мира Янник Синнер подвел итоги сезона-2025.

В этом году итальянец выиграл два турнира «Большого шлема», а также отбыл трехмесячную дисквалификацию за допинг.

– Этот сезон был особенным. Ты пропустил около трех месяцев и важные турниры. Как его оцениваешь?

– Да, это был необычный сезон. Три месяца не играл, пропустил важные турниры. В итоге провел не так много соревнований, но матчей все же было достаточно, и это то, что мне было нужно. В целом считаю сезон выдающимся и очень доволен положением, в котором нахожусь. Сейчас важно правильно закончить год и потом хорошо подготовиться к следующему.

– Будут ли изменения в тренерском штабе?

– Пока не могу ответить. Мы еще не обсуждали это подробно. Даррен [Кейхилл] дал мне очень многое, я очень благодарен. Посмотрим, что делать дальше. Он был для меня не просто тренером, а гораздо большим. Но нужно понимать, что ему уже 60 лет, он давно работает в теннисе. Посмотрим. С Ваньоцци мы пока не обсуждали, кто может быть вторым тренером, хотя, безусловно, это важно – Симоне нужен отдых. Мы обсудим это спокойно и примем решение.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ubitennis.com
logoЯнник Синнер
logoATP
logoДаррен Кейхилл
logoдопинг
Симоне Ваньоцци
