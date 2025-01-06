Швентек о давлении после первых успехов: «Однажды я проплакала целый день, потому что считала, что разочаровала спонсора»

Ига Швентек вспомнила, как на нее повлияла победа на «Ролан Гаррос»-2020.

– Ожидания возросли? Тебе 19 лет, и вдруг все начинают сравнивать тебя с величайшими, рассуждать, где твой потолок. Больше нельзя проигрывать. Когда ты ехала на этот «Ролан Гаррос», никто не ждал от тебя ничего особенного. Ведь попасть туда в 19 лет – это уже большое достижение. Но дальше все стали ждать от тебя победы на следующем крупном турнире. Это как-то на тебя повлияло?

– Это я считала, что от меня многого ждут. На самом деле все было не так плохо, потому что все понимали, что я еще ребенок. Сейчас ожидания намного выше: говорят, что я должна быть на пике, что я уже не ребенок и бла-бла-бла... А в то время, как мне кажется, я сама на себя давила.

Я помню, как заключила первый контракт со спонсором, и он разместил свой логотип у меня на форме. Для меня это было большое событие, которое первое время сильно на меня давило. Я думала: «С ума сойти, у меня теперь есть спонсор. Они хотят, чтобы я добивалась успеха. А что, если я не повторю то, что сделала в Париже?» Помню, я проиграла на турнире перед Australian Open . Он проходил в Мельбурне, потому что из-за ковида туда перенесли перенесли все «пятисотники». И я проплакала целый день, потому что считала, что разочаровала спонсора. Зачем в меня вложили столько денег, если я проигрываю?

Было тяжело, но нужно пройти через многое, потому что людей, особенно в странах Восточной Европы, обычно готовят к поражениям и к тому, как их преодолевать, но не готовят к успеху. А в теннисе, когда ты добиваешься высоких результатов, сразу начинается шумиха. Так что каждая неделя – это, конечно, новый вызов.