0

Цзюцзян (WTA). Полина Кудерметова начнет матчем с Корпач, Захарова – с Шибахарой

Состоялась жеребьевка WTA 250 в Цзюцзяне.

Энн Ли (1) начнет матчем Чжосюань Бай, действующая чемпионка Виктория Голубич (2) – с квалифаером или лаки-лузером.

Алисия Паркс (3) сыграет с Чжу Линь, Полина Кудерметова (4) – Тамарой Корпач.

Анастасия Захарова (8) встретится Еной Шибахарой, Анна Блинкова и Алина Корнеева – с квалифаерами или лаки-лузерами.

Турнир стартует 27 октября.

Полная сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoВиктория Голубич
logoВероника Кудерметова
logoАнастасия Захарова
logoWTA
logoЭнн Ли
logoJiangxi Open
logoАнна Блинкова
logoАлина Корнеева
logoАлисия Паркс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Гуанчжоу (WTA). Финап. Сан поборется с Ли
сегодня, 21:21
Токио (WTA). Бенчич сыграет с Носковой за титул
сегодня, 21:14
Янник Синнер: «Я не играл три месяца и пропустил важные турниры, но сезон был выдающимся»
сегодня, 20:10
Собрали команду теннисистов на первые матчи «Мастерса» в Париже? Выбирайте своих фаворитов, следите за турниром и получайте очки за реальные победы в Основе
сегодня, 20:00Тесты и игры
Алькарас об игре на крытых кортах: «Не сказал бы, что я плох. Просто некоторые показывают уровень выше в таких условиях»
сегодня, 19:34
Хачанов о причинах спада в результатах: «Играл много, но отдыхал мало»
сегодня, 18:48
Зверев о том, что сыграет с Синнером впервые с Australian Open: «Это моя вина»
сегодня, 18:02
Зверев ведет у Синнера 4:3 в личке перед финалом в Вене
сегодня, 17:37
Давидович-Фокина вышел в пятый финал на уровне ATP. Четыре предыдущих он проиграл
сегодня, 17:13
Базель (ATP). Фонсека вышел в финал, Эмбер снялся
сегодня, 16:51
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25