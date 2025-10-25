Цзюцзян (WTA). Полина Кудерметова начнет матчем с Корпач, Захарова – с Шибахарой

Состоялась жеребьевка WTA 250 в Цзюцзяне.

Энн Ли (1) начнет матчем Чжосюань Бай, действующая чемпионка Виктория Голубич (2) – с квалифаером или лаки-лузером.

Алисия Паркс (3) сыграет с Чжу Линь, Полина Кудерметова (4) – Тамарой Корпач.

Анастасия Захарова (8) встретится Еной Шибахарой, Анна Блинкова и Алина Корнеева – с квалифаерами или лаки-лузерами.

Турнир стартует 27 октября.

Полная сетка здесь .