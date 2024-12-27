Сервара о тяжелом сезоне Медведева: «Когда не выигрываешь, ты устаешь, не получаешь удовольствия от всего, что происходит вокруг»

Жиль Сервара оценил игру и результаты Даниила Медведева в 2024 году.

– Кажется, это был самый тяжелый сезон для вас с ментальной точки зрения. Даниил часто говорил, что устал именно ментально.

– Каждый сезон Медведева ментально непрост – и для него, и для команды, ха-ха. Это то, что нужно принимать, когда ты тренируешь чемпионов. Даниил хочет выигрывать каждый турнир, в котором принимает участие, в нашу работу добавляется драма во время матчей. Потому что на тренировках все происходит довольно легко.

– Как вы реагировали на ментальные провалы Медведева в этом году? После матча с Тэйлором Фрицем на итоговом чемпионате ATP в Турине он признался, что уже несколько месяцев не испытывал удовольствия от тенниса.

– Когда не выигрываешь, ты устаешь, не получаешь удовольствия от всего, что происходит вокруг, от того, что делаешь. Это часть жизни. Это то, что нужно понимать и принимать. Нужно стараться верить людям вокруг тебя, говорить с ними, выговариваться. Это помогает видеть хорошие вещи в самых плохих. Даже когда все погружается в темноту. После матча с Фрицем я сказал: «Уверен, ты достаточно умный, чтобы понять, что это было очень плохо в твоем исполнении. Также ты должен понимать, что это был не ты – только часть тебя, которая сейчас страдает, у которой нет решения внутри. Но ты достаточно умный, чтобы понимать, что так продолжаться не может».

– Как работать с человеком, который после US Open сказал вам, что не получает удовольствия от тенниса?

– Это нормально – иногда терять удовольствие, когда тренируешься и соревнуешься каждый день. Надо пытаться искать правильный баланс в жизни, искать правильный путь восстановления, не растрачивать энергию. Когда чувствуешь, что другие теннисисты в моменте сильнее тебя, это тоже отнимает у тебя силы и уверенность. Все это вместе заставляло Даниила не чувствовать радость от тенниса. Но для этого у него есть мы, чтобы искать решения.

– Может, стоило взять перерыв после US Open до конца сезона, чтобы залечить плечо до конца, поправить ментальные проблемы? Или это невозможно?

– Это было бы тяжело. Да и в этом не было острой необходимости. Все было не так плохо. После US Open Даниил провел неплохую азиатскую серию, сыграл хороший турнир в Пекине. То же самое было в Шанхае, где он, к сожалению, почувствовал боль в плече за день до матча с Синнером. Да, после Шанхая был турнир в Берси, но он всегда давался Даниилу тяжело. Глобально – ничего сумасшедшего не случилось, – сказал Сервара в интервью «Чемпионату».

Медведев провалил сезон-2024 – правда или драматизация?