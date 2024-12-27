Тренер Медведева: «В 2024 году у Даниила было четкое ощущение, что Синнер и Алькарас лучше него. Это придало ему энергии и сил на предсезонку»

Жиль Сервара рассказал, как проходит предсезонная подготовка Даниила Медведева.

– Пока все идет очень хорошо. Я нашел Даниила после отпуска в очень решительном настроении, он очень сфокусирован. Команда работает прекрасно. У меня отличное впечатление от работы, которую мы проводим. Я чувствую, что мы сможем добиться чего-то очень-очень большого в следующем сезоне. У нас много разных вариантов для нашей работы, чтобы улучшить разные аспекты в игре Дани.

– Получается, в следующем году мы увидим новую версию Медведева?

– Не думаю, что слово «версия» правильное в этом смысле. Мы просто должны быть лучше. В 2024 году у него было четкое ощущение, что Синнер и Алькарас лучше него. Это придало ему энергии и сил на предсезонку. Он сказал: «Камон, если я хочу их побеждать, если хочу снова быть чемпионом «Большого шлема», то должен что-то изменить, должен иначе тренироваться, думать иначе». Наша цель – измениться, но при этом все делать лучше. У нас еще очень много вещей, в которых Даня может прибавить.

– Есть уверенность, что так и будет?

– Я не могу видеть будущее. Но могу сказать, что сейчас мы вложили все ингредиенты, чтобы сделать это возможным. Когда встречаешься с лучшими, никогда не знаешь, как все пойдет. Но сейчас все делается ради еще одной победы на «Большом шлеме». Эта цель очень захватывает. Когда мы встретились перед началом предсезонки, сказал Дане: «Я очень рад быть здесь, потому что чувствую, что ты очень заряжен. И это дает мне энергию», – сказал Сервара в интервью «Чемпионату».

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