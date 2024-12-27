  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тренер Медведева: «В 2024 году у Даниила было четкое ощущение, что Синнер и Алькарас лучше него. Это придало ему энергии и сил на предсезонку»
0

Тренер Медведева: «В 2024 году у Даниила было четкое ощущение, что Синнер и Алькарас лучше него. Это придало ему энергии и сил на предсезонку»

Жиль Сервара рассказал, как проходит предсезонная подготовка Даниила Медведева.

– Пока все идет очень хорошо. Я нашел Даниила после отпуска в очень решительном настроении, он очень сфокусирован. Команда работает прекрасно. У меня отличное впечатление от работы, которую мы проводим. Я чувствую, что мы сможем добиться чего-то очень-очень большого в следующем сезоне. У нас много разных вариантов для нашей работы, чтобы улучшить разные аспекты в игре Дани.

– Получается, в следующем году мы увидим новую версию Медведева?

– Не думаю, что слово «версия» правильное в этом смысле. Мы просто должны быть лучше. В 2024 году у него было четкое ощущение, что Синнер и Алькарас лучше него. Это придало ему энергии и сил на предсезонку. Он сказал: «Камон, если я хочу их побеждать, если хочу снова быть чемпионом «Большого шлема», то должен что-то изменить, должен иначе тренироваться, думать иначе». Наша цель – измениться, но при этом все делать лучше. У нас еще очень много вещей, в которых Даня может прибавить.

– Есть уверенность, что так и будет?

– Я не могу видеть будущее. Но могу сказать, что сейчас мы вложили все ингредиенты, чтобы сделать это возможным. Когда встречаешься с лучшими, никогда не знаешь, как все пойдет. Но сейчас все делается ради еще одной победы на «Большом шлеме». Эта цель очень захватывает. Когда мы встретились перед началом предсезонки, сказал Дане: «Я очень рад быть здесь, потому что чувствую, что ты очень заряжен. И это дает мне энергию», – сказал Сервара в интервью «Чемпионату».

Медведев провалил сезон-2024 – правда или драматизация?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoATP
Жиль Сервара
logoДаниил Медведев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев о возрасте: «Начинаю чувствовать, что раньше было легче восстанавливаться. Но сейчас многие играют до 35 лет и даже дольше»
716 ноября, 15:27
Медведев о списке неудобных соперников, о котором говорил Жиль Симон: «Составлял не я, а Жиль Сервара. Если я начну этим заниматься, у меня вообще мозги полетят»
147 марта, 12:29
Рекомендуем
Главные новости
Павел Котов: «Бутово – лучший район Москвы. Может показаться, что я с сарказмом говорю, но на самом деле мне все очень нравится»
1сегодня, 10:12
United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Хаддад Майя играет с Гао, Чжан встретится с Монтейро, Казахстан победил Испанию
3сегодня, 09:40Live
Шевченко о миксте с Рыбакиной на United Cup: «Если бы Лена не тащила меня в этом матче, мы бы проиграли»
3сегодня, 09:16
Иванишевич о работе с Рыбакиной: «Стараюсь заставлять ее чаще выходить к сетке»
5сегодня, 08:49
Пегула и Томлянович снялись с турнира в Брисбене
сегодня, 07:31
Котов об отпуске в Мурманске: «Мне очень хотелось увидеть Териберку, потому что я посмотрел несколько видео на ютубе. Все понравилось, все было супер»
сегодня, 06:59
Надаль о Саудовской Аравии: «Мне нравится, как к нам здесь относятся люди, и в каком-то плане у Испании с ней много общего в истории»
24вчера, 20:58
Рыбакина о работе с Иванишевичем: «Я уже стала опытнее и чувствую себя физически намного лучше»
1вчера, 20:09
Синнер заработал за 2024-й $19,7 млн – больше было только у Джоковича в 2015-м
8вчера, 19:18
Зверев обошел Алькараса по призовым за 2024-й, Рублев – Джоковича
4вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем