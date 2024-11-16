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Медведев о возрасте: «Начинаю чувствовать, что раньше было легче восстанавливаться. Но сейчас многие играют до 35 лет и даже дольше»

Даниил Медведев рассказал, как ощущает себя в своем нынешнем возрасте.

– В феврале вам исполнится 29 лет. В этом возрасте два ваших знаменитых соотечественника, Евгений Кафельников и Марат Сафин, прощались с теннисом, а, например, швейцарец Стэн Вавринка, наоборот, выходил на свой пик. Вы ощущаете себя ветераном?

– Скажем так: я начинаю чувствовать, что раньше было легче восстанавливаться после каких-то матчей. Возможно, я в 23 года быстрее бегал, летал по корту как на крыльях. Зато использую опыт, накопленный в течение нескольких сезонов. Думаю я не о возрасте, а о том, как двигаться вперед. Сейчас многие играют до 35 лет и даже дольше. Подобная тенденция прослеживается не только в теннисе, но и в других видах спорта. Думаю, что спортсмены в массе своей стали более внимательно, чем раньше, следить за питанием и режимом. И еще очень важно по возможности иметь рядом грамотного физиотерапевта.

– Вот уже более семи лет вы работаете с французским тренером Жилем Сервара. Считается, что, когда теннисист столь долго сотрудничает с одним и тем же специалистом, тот тоже должен развиваться и прогрессировать. В чем, на ваш взгляд, прогрессирует Сервара?

– Об этом лучше спросить его самого. Я лишь могу сказать, что все эти годы мы не стояли на месте, а старались искать новые пути для движения вперед. Это касается абсолютно всего – методики тренировок, поиска новых ударов, даже стиля общения друг с другом. Иногда наши усилия дают результат, иногда нет. Но в своем желании добиться совершенства мы с Жилем одинаковы. Возможно, он ищет его даже сильнее меня.

– Другой тренер – Жиль Симон, который присоединился к вашему тандему примерно год назад, в следующем сезоне останется в вашей команде?

– Да. Этот год получился тяжелым. Из-за Олимпиады времени для глубокой работы на тренировках оставалось меньше, поэтому Симону было трудно сразу внести большой вклад в мою подготовку. Он пытался делать это понемногу, в основном на турнирах Большого шлема, но там глобально ничего не поменяешь. В этом году мы с Симоном познакомились поближе, неплохо узнали друг друга.

Теперь постараемся вместе провести тщательную предсезонную подготовку и посмотрим, что из этого получится. Не буду вдаваться в подробности, но у меня есть идея, как улучшить свою игру теми мячами, которые используются сейчас. Не факт, что она сработает. Но мне надо постараться найти способ снова побеждать Янника Синнера, которому я за последние месяцы проигрывал столько раз, – сказал Медведев в интервью изданию «Коммерсантъ».

Медведев пострадал от Синнера пятый раз за год – и улетел мимо 1/2 итогового

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Коммерсантъ»
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Жиль Сервара
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