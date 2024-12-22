Кириос о критике от Маю: «Я достиг намного большего в одиночке, чем он за всю карьеру. Не думаю, что мир сильно волнуют его слова»

Ник Кириос отреагировал на критику Николя Маю в свой адрес.

Ранее француз сказал , что Кириос слишком неуважительно относится к Яннику Синнеру и что в случае потенциального матча на Australian Open он бы уступил первой ракетке мира.

«Не знаю, обмениваемся ли мы претензиями. Глобально Николя Маю не добился тех успехов, что есть у меня, так что ладно. И не думаю, что мир сильно волнуют слова Николя Маю.

Некоторые вроде него говорят мне быть реалистичнее. Без сомнений, он был замечательным парным игроком, чемпионом «Больших шлемов», но у него не было такой одиночной карьеры, как у меня. Поэтому, возможно, он так считает. Но на одиночном корте у него никогда не было моей веры в себя, так что это мнение для меня ничего не значит.

Я достиг намного большего в одиночке, чем Маю за всю карьеру. Вера и отличает игроков. Федерер, Надаль, Джокович – они были величайшими людьми, потому что их соперники проигрывали до того, как выходили на корт. Я не хочу быть таким игроком. Я всегда буду поддерживать свои способности и свою веру».