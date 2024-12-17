Кириос о Надале: «Я его не выносил. Так сильно ненавидел, когда видел его рядом»
Финалист «Уимблдона»-2022 Ник Кириос рассказал, как относился к Рафаэлю Надалю.
«Я его не выносил. Так сильно ненавидел, когда видел его рядом. Он был тем парнем, который всегда меня мотивировал. Я по-особенному настраивался, старался показать свой лучший теннис. Когда играл с Федерером или Джоковичем, я не испытывал такой злости.
В Австралии в любой академии все говорили о нем как о Боге: «Он такой трудяга, он такой, он сякой». Я же говорил: «Терпеть его не могу». Я хотел показать людям, что можно веселиться, быть обычным парнем и обыгрывать таких людей».
Кириос и Надаль девять раз встречались друг с другом на уровне ATP. Счет личных встреч – 6:3 в пользу испанца.
Кириос выбесил Надаля, назвал судью «позорищем» и нарушил дресс-код. Ничего не помогло
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennismajors.com
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