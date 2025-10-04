Циципас снялся с «Мастерса» в Шанхае перед началом матча

Стефанос Циципас отказался от участия в «Мастерсе» в Шанхае.

Сегодня во втором круге он должен был играть с Нуну Боржесом. Его заменит лаки-лузер Александр Вукич.

Грек не играет с US Open. По информации журналистки Вики Грегорату, в конце сентября он перенес эпидуральную инъекцию для блокировки нерва.

Ранее стало известно, что Циципас заменит Джека Дрэйпера на выставочном «Шлеме шести королей», который пройдет в Эр-Рияде с 15 по 18 октября.