Анисимова после победы над Гауфф в Пекине: «Думаю, именно поддержка зрителей помогла мне дойти до финала»

Аманда Анисимова прокомментировала выход в финал тысячника в Пекине.

Она обыграла третью ракетку мира Коко Гауфф – 6:1, 6:2.

«Я была очень рада провести первый полуфинал здесь. У меня получилось показать хорошую игру. Я знала, что если я хочу победить Коко, то мне надо играть очень хорошо. Я очень рада выйти в финал.

Я каждый раз после победы на корте говорила, что обожаю здесь играть. Зрители невероятно меня поддерживают с первого дня. Думаю, именно это помогло мне дойти до финала. Надеюсь, все придут и меня поддержат», – сказала американка в интервью на корте.

За титул она поборется с Джессикой Пегулой или Линдой Носковой.