Анисимова третий раз вышла в финал тысячника
Аманда Анисимова вышла в финал тысячника в Пекине.
Американка за 58 минут обыграла №3 мирового рейтинга Коко Гауфф – 6:1, 6:2. Для нее это третья победа над соперницей из топ-3 в сезоне (баланс – 3:2).
Анисимова сыграет в пятом финале в сезоне. Она выиграла только один из них – на тысячнике в Дохе.
За титул в Пекине она поборется с Джессикой Пегулой или Линдой Носковой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
