3

Анисимова третий раз вышла в финал тысячника

Аманда Анисимова вышла в финал тысячника в Пекине.

Американка за 58 минут обыграла №3 мирового рейтинга Коко Гауфф – 6:1, 6:2. Для нее это третья победа над соперницей из топ-3 в сезоне (баланс – 3:2).

Анисимова сыграет в пятом финале в сезоне. Она выиграла только один из них – на тысячнике в Дохе.

За титул в Пекине она поборется с Джессикой Пегулой или Линдой Носковой.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoChina Open
logoАманда Анисимова
logoWTA
logoКоко Гауфф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Анисимова после победы над Гауфф в Пекине: «Думаю, именно поддержка зрителей помогла мне дойти до финала»
19 минут назад
Шанхай (ATP). Меньшик борется с де Йонгом, Хачанов встретится с Шаном, Медведев – со Сврчиной, Музетти, Зверев, Оже-Альяссим вышли в 3-й круг, Рублев выбыл
10748 минут назадLive
Пекин (WTA). 1/2 финала. Пегула поборется с Носковой, Гауфф проиграла Анисимовой
1652 минуты назад
Циципас снялся с «Мастерса» в Шанхае перед началом матча
5сегодня, 07:12
Оже-Альяссим – третий игрок с 250 победами, рожденный в XXI веке
сегодня, 06:49
Рублев проиграл 4-й матч подряд
13сегодня, 06:37
Циципас о сотрудничестве с отцом: «Мы приспособились к потребностям друг друга и создали подход к совместной работе, которым можно гордиться»
5вчера, 20:55
Надалю присвоили звание почетного доктора Саламанкского университета
6вчера, 20:26Фото
Джокович о жаре в Шанхае: «Пот льется ручьем, так что счета за стирку будут высокими»
1вчера, 19:22
Медведев об отношении к судьям: «На корте я могу вести себя безумно, но проходит немного времени – и все, я их люблю»
7вчера, 18:28
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото