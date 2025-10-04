Анисимова третий раз вышла в финал тысячника

Аманда Анисимова вышла в финал тысячника в Пекине.

Американка за 58 минут обыграла №3 мирового рейтинга Коко Гауфф – 6:1, 6:2. Для нее это третья победа над соперницей из топ-3 в сезоне (баланс – 3:2).

Анисимова сыграет в пятом финале в сезоне. Она выиграла только один из них – на тысячнике в Дохе.

За титул в Пекине она поборется с Джессикой Пегулой или Линдой Носковой.